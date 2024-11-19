Небензя призвал Украину «поблагодарить» Великобританию за своё сегодняшнее состояние Украина на сегодняшний день потеряла большую часть своей армии, четыре региона и экономику.
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Небензя призвал Украину «поблагодарить» Великобританию за своё сегодняшнее состояние Украина на сегодняшний день потеряла большую часть своей армии, четыре региона и экономику.
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