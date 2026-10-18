Тамбиев отметил, что в нынешней сложной ситуации для команды важна любая победа. Он также указал на сохраняющиеся проблемы с реализацией голевых моментов и подчеркнул, что игрокам не хватает точности в завершении атакующих действий: «Ребята стараются, но не хватает нам где-то в концовке, в завершеии последнего паса, управляемого броска, чтобы шайба заходила».