"Палестинцы пишут: — «Пожалуйста, Вагнер, спасите Газу...»

Представитель армии Израиля Авихай Адраи своими прошлыми заявлениями фактически подтвердил, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа не только совершался еврейской авиацией, но был совершён намеренно.
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