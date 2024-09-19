В Петербурге и Ленобласти остановили четырех водителей с поддельными правами

Возбуждены уголовные дела В Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти сообщили о нескольких случаях использования поддельных водительских удостоверений – это подтвердили эксперты-криминалисты.
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