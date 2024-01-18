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Лавров исключил возобновление стратегического диалога с США в ближайшем будущем

Лавров исключил возобновление стратегического диалога с США в ближайшем будущем

Перспективы возобновления стратегического диалога России и США в ближайшее время не возникнут. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной о результатам работы дипломатического корпуса в 2023 году.

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