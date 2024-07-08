Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ Юлия ЧелкановаВажное событие произошло в мире пенсионной системы России: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила о подписании указа о повышении пенсий для пенсионеров страны.
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