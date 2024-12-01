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Канада усилит безопасность на границе с США после встречи Трюдо с Трампом

Канада усилит безопасность на границе с США после встречи Трюдо с Трампом

Глава канадского правительства Джастин Трюдо на встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом дал обещание усилить безопасность на границе двух стран, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник в кабинете министров.

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