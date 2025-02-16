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Царьград

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Нелегитимный президент Зеленский будет воевать, чтобы остаться у власти и что строят ВСУ под Курском? Последние новости СВО 16 февраля

Нелегитимный президент Зеленский будет воевать, чтобы остаться у власти и что строят ВСУ под Курском? Последние новости СВО 16 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский требует продолжения вооружённого конфликта, чтобы дальше руководить страной.

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