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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Калории, а не время приема пищи, ключ к похудению

Прямое исследование людей с ожирением и преддиабетом, которые съедали одинаковое количество ежедневных калорий, где одна группа соблюдала график голодания, а другая питалась свободно, не обнаружили никаких различий в потере веса или других показателях.

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