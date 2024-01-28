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Коношане чтят память ссыльного поэта Иосифа Бродского

Коношане чтят память ссыльного поэта Иосифа Бродского

Сегодня, 28 января, все поклонники поэта отмечают День памяти Иосифа Бродского. На площадке проекта «Поэтический кристалл» в Коноше и в доме поэта в деревне Норинская готовятся к новым творческим встречам и экскурсиям.

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Комментарии
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Сергей Косторнов
Там   под   елью   ещё   говно   осталось....там  срал   Бродский  ...  сохраните !!!!
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