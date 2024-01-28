Коношане чтят память ссыльного поэта Иосифа Бродского

Сегодня, 28 января, все поклонники поэта отмечают День памяти Иосифа Бродского. На площадке проекта «Поэтический кристалл» в Коноше и в доме поэта в деревне Норинская готовятся к новым творческим встречам и экскурсиям.
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