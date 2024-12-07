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Экс-премьер Румынии: КС страны не имеет полномочий отменять президентские выборы

Экс-премьер Румынии: КС страны не имеет полномочий отменять президентские выборы

Global Look Press/Zhang Gaiping/XinHua Лидер румынской партии "Сила правых", бывший премьер-министр страны Людовик Орбан заявил о том, что местный Конституционный суд не имеет полномочий для полной отмены результатов выборов президента.

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