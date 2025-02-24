Терюшков: Недруг в политике не может быть товарищем в спорте

Депутат высказался о возможном матче между сборными России и США. Бывший член наблюдательного совета ФК «Химки», экс-министр спорта Подмосковья, член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков оценил вероятность организации товарищеского матча между сборными России и США по футболу.