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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Толмачев: «До 35-й минуты мы держались, дальше сами себе привезли две попытки. А потом потеряли нить»

Главный тренер «Славы» Максим Толмачев оценил поражение команды от «Динамо» в 12-м туре чемпионата России (0:57).

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