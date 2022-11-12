«Туннели уже не помогут»: Наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине

Военный эксперт Сергей Гончаров в интервью изданию «Свободная пресса» рассказал о возможной тактике, которая может быть использована ВС РФ в ходе СВО, а также объяснил, почему наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине.
Военный эксперт Сергей Гончаров в интервью изданию «Свободная пресса» рассказал о возможной тактике, которая может быть использована ВС РФ в ходе СВО, а также объяснил, почему наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине.
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