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«Туннели уже не помогут»: Наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине

«Туннели уже не помогут»: Наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине

Военный эксперт Сергей Гончаров в интервью изданию «Свободная пресса» рассказал о возможной тактике, которая может быть использована ВС РФ в ходе СВО, а также объяснил, почему наступление Суровикина поставит точку в поставках оружия Украине.

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