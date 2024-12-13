Что за ложная стеснительность? Об очень важном моменте

Vik Этот текст военкора Сладкова (того самого, которого хотела привлечь главная военная прокуратура по делу о дискредитации армии, но его по звонку отмазал кто-то из АП, как признался публично сам военкор) расходится сегодня очень широко.
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