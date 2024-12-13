Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что за ложная стеснительность? Об очень важном моменте

Что за ложная стеснительность? Об очень важном моменте

Vik Этот текст военкора Сладкова (того самого, которого хотела привлечь главная военная прокуратура по делу о дискредитации армии, но его по звонку отмазал кто-то из АП, как признался публично сам военкор) расходится сегодня очень широко.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Согласна с автором, именно так всё и обстоит
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