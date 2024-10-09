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Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как Россия закрыла небо для европейских самолётов, в ответ на санкции? Тогда Европа испытала просто колоссальные проблемы с полётами в Сингапур, Австралию, Индию, Корею, Японию и далее по списку.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Можно ещё гейевропейцам и через США летать, американцы только рады этому будут. А то что билеты подорожают уже в разы, то это уже проблемы европейцев. Как то вот так.
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4 час.
СЗ
Светлана Зуева
Иранцы-красавы!!!!
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2 час.
Владимир Лагно
На конец то нашлись настоящие мужики!!! Не &quot;озабочиваться&quot;надо,а бить так,что бы раз и на всегда.МИР УВАЖАЕТ СИЛЬНОГО!!!
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2 час.

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