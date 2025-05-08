Чудесное исцеление бойца Дьулустана: как методы лечения святителя Луки спасают воинов

Знаменитая книга святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого) «Очерки гнойной хирургии», где детально описаны способы лечения практически всех органов и тканей человеческого организма, актуальна и сегодня, особенно в условиях проведения специальной военной операции.