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Крымская газета

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Чудесное исцеление бойца Дьулустана: как методы лечения святителя Луки спасают воинов

Чудесное исцеление бойца Дьулустана: как методы лечения святителя Луки спасают воинов

Знаменитая книга святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого) «Очерки гнойной хирургии», где детально описаны способы лечения практически всех органов и тканей человеческого организма, актуальна и сегодня, особенно в условиях проведения специальной военной операции.

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