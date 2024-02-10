Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

ВВ Валентин Воробьев Это говорит о том, что Шольц человек тупой и текст интервью не читал

Svetlana Kuzmina Что-то с Шольцем не так, всё ему смехотворно, то геноцид, то интервью.... Видимо, заразился от деда Джо умственной отсталостью🙄