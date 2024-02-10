Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с американским лидером Джо Байденом раскритиковал интервью главы РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Это говорит о том, что Шольц человек тупой и текст интервью не читал
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15 час.
Svetlana Kuzmina
Что-то с Шольцем не так, всё ему смехотворно, то геноцид, то интервью.... Видимо, заразился от деда Джо умственной отсталостью🙄
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8 час.
tsan tsan
Да всё нормально с Шольцем. Вполне соответствует русской пословице :"Смех без причины - признак дурачины"
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6 час.
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