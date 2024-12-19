Еще одно кафе закрыли в Выксе из-за антисанитарии

Кафе быстрого питания «SushiМясо» на месяц закрыли в Выксе из-за нарушения санитарных требований. Такое решение принял Выксунский городской суд, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
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