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Закон, порядок, государство

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Полицейские перекрыли канал контрабанды в Россию немаркированных табачных изделий

Полицейские перекрыли канал контрабанды в Россию немаркированных табачных изделий

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, участники которой обвиняются в контрабанде и реализации немаркированной табачной продукции иностранного производства.

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