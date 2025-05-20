Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ольга полянкина
    ну видимо  именно этих специалистов нам и не хватало в стране,"Вылезли, как пот...
  • Silver Kont
    Ну, штатный отбеливатель  и кондиционер черножопой сволочи ляксандра что-то сегодня припоздал, наверное, шаурмой дави...Я не буду выполня...
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«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне.

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