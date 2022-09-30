В канун Дня пожилых людей на Ставрополье проводятся масштабные тематические акции

Первого октября во всем мире отмечается День пожилых людей. В преддверии праздника сотрудники Госавтосинпекции провели в городах и округах Ставрополья тематические мероприятия для граждан почтенного возраста по профилактике безопасности дорожного движения.
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