Закон, порядок, государство

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В канун Дня пожилых людей на Ставрополье проводятся масштабные тематические акции

Первого октября во всем мире отмечается День пожилых людей. В преддверии праздника сотрудники Госавтосинпекции провели в городах и округах Ставрополья тематические мероприятия для граждан почтенного возраста по профилактике безопасности дорожного движения.

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