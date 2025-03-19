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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За надпись «Юве – дерьмо», выложенную фанатами, «Фиорентину» оштрафовали на 50 тысяч евро

Встреча 29-го тура Серии А проходила во Флоренции и завершилась победой хозяев (3:0).  Перед матчем сектор болельщиков тосканского клуба выстроил надпись «Juve m***a» («Ювентус» – дерьмо»), держа фиолетовые и белые флажки.

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