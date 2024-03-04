Что за северокорейские обломки нашли британцы в Харькове? )))

3 дня назад 17K прочитали На подобную тему ранее у меня уже выходили четыре статьи, перечислю их ниже, возможно, они вас тоже заинтересуют, эта будет пятая :-) Но не забудьте вернуться сюда и, дочитав эту статью, поставить нравлик и поделиться своим мнением в комментариях :-) Итак, что писалось мной ранее? Какие электронные компоненты нашли американцы внутри наших ракет? Какие электронные компоненты нашли британцы внутри дронов «Герань-2» 2023-го года выпуска? Перемаркированные чипы от стиральных машин внутри Калибров и Искандеров! Керамические корпуса из унитазов! Новая российская ЭКБ класса «милитари» будет создана к концу 2024 года! Теперь нам подвезли новую информацию, совсем свежую, за январь и февраль 2024 года.