Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Взаимоотношения с подонками имеют свою специфику, которую Россия, вот уже столетиями, не может строго учитывать. Кажд...Шольцу напомнили ...
  • Геннадий Свешников
    Прекрасная машина,а как же она работает на передовой⁉️👍Крутейший танк Т-...
  • Лев Добрый
    Молодец Диман, ты супер, денег нет, но мы будем держаться!👍👍👍🤠🗡️😱Медведев: террито...

Что за северокорейские обломки нашли британцы в Харькове? )))

Что за северокорейские обломки нашли британцы в Харькове? )))

3 дня назад 17K прочитали На подобную тему ранее у меня уже выходили четыре статьи, перечислю их ниже, возможно, они вас тоже заинтересуют, эта будет пятая :-) Но не забудьте вернуться сюда и, дочитав эту статью, поставить нравлик и поделиться своим мнением в комментариях :-) Итак, что писалось мной ранее? Какие электронные компоненты нашли американцы внутри наших ракет? Какие электронные компоненты нашли британцы внутри дронов «Герань-2» 2023-го года выпуска? Перемаркированные чипы от стиральных машин внутри Калибров и Искандеров! Керамические корпуса из унитазов! Новая российская ЭКБ класса «милитари» будет создана к концу 2024 года! Теперь нам подвезли новую информацию, совсем свежую, за январь и февраль 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Зачем эта белиберда читателям?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх