Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

В России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада, такое мнение выразил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.
В России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада, такое мнение выразил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.
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