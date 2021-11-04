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Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

В России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада, такое мнение выразил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

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