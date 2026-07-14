Глава Google DeepMind призвал создать независимую организацию для оценки мощнейших ИИ-моделей под эгидой США

Демис Хассабис предложил учредить надзорный орган, который сможет принудительно замедлять распространение передовых ИИ-системДемис Хассабис, глава Google DeepMind, считает, что миру нужен независимый орган, который сможет оценивать самые мощные модели искусственного интеллекта до их выпуска и при необходимости координировать временное ограничение их распространения.