Глава Google DeepMind призвал создать независимую организацию для оценки мощнейших ИИ-моделей под эгидой США

Демис Хассабис предложил учредить надзорный орган, который сможет принудительно замедлять распространение передовых ИИ-системДемис Хассабис, глава Google DeepMind, считает, что миру нужен независимый орган, который сможет оценивать самые мощные модели искусственного интеллекта до их выпуска и при необходимости координировать временное ограничение их распространения.
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