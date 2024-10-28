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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Иосиф Пригожин заявил, что новая солистка Сергея Шнурова не спасет его

Продюсер Иосиф Пригожин был немало удивлен новым сотрудничеством певца. Главной музыкальной новостью дня стало сообщение о том, что Сергей Шнуров ведет переговоры с Инстасамкой (Дарьей Затеевой) о возможном сотрудничестве.

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