ВСУ потеряли до 240 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли до 240 военных за сутки на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. «За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномёта и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.
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