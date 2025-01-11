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ВСУ потеряли до 240 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли до 240 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли до 240 военных за сутки на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. «За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномёта и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.

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