Расшибётся ли американский дух о китайскую стену, или Как плебеи патрициев бьют

West Point – это всегда значительно для Америки и её президентов. В 2002 году Джордж Буш, обращаясь к выпускникам Военной академии США, искренно заявил, что это учебное заведение является хранителем ценностей, которые сформировали солдат, повлиявших на мировую историю: «Вы следуете традициям Эйзенхауэра и Макартура, Паттона и Брэдли – полководцев, спасших цивилизацию.