В Уфе ищут мужчину, нападавшего на прохожих, и убившего ударом в голову пенсионерку

Фото: ГУ МВД по Башкирии В управлении СК по республике сообщили изданию «Подъём», что злоумышленник подходил к людям на улице и бил их в голову без «какой-либо явной причины», в результате нападения скончалась 81-летняя женщина.
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