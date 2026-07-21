❗️ «Лёгкие деньги» могут обернуться тюрьмой Подросткам всё чаще предлагают «пассивный доход»: пару кликов — и деньги в кармане.
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❗️ «Лёгкие деньги» могут обернуться тюрьмой Подросткам всё чаще предлагают «пассивный доход»: пару кликов — и деньги в кармане.