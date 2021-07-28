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EurAsian Times: новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем

EurAsian Times: новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем

Новый российский истребитель Checkmate, представленный на прошлой неделе в рамках салона МАКС-2021, может стать козырем Индии в вероятном военном конфликте с Китаем.

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