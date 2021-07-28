EurAsian Times: новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем

Новый российский истребитель Checkmate, представленный на прошлой неделе в рамках салона МАКС-2021, может стать козырем Индии в вероятном военном конфликте с Китаем.
Популярные статьи
- Киевский журналист Гордон: у армии России «земля будет гореть под ногами» в случае «вторжения» на Украину
- Бывший генпрокурор России Валентин Степанков рассказал о причинах распада СССР
- Представитель Службы охраны госграницы Литвы Мишутис: Если нелегалы раньше переходили границу ночью, то теперь круглые сутки
Свежие комментарии