Названы самые частые типы рака у людей до 40 лет

Чаще всего рак обнаруживают у пациентов старше 60 лет, у молодых взрослых злокачественные опухоли являются более редкой патологией, однако их последствия проявляются более выражено, ведь это люди трудоспособного и репродуктивного возраста, сообщил кандидат медицинских наук, врач-онколог, химиотерапевт медцентра «Медскан» Дмитрий Кравченко.