Исполнение поручения Президента РФ: площадки изучения русского языка открываются по всему миру

Популяризация русского языка в мире сегодня играет первостепенную роль для России. Об этом 5 ноября в своем выступлении на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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