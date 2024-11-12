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Исполнение поручения Президента РФ: площадки изучения русского языка открываются по всему миру

Исполнение поручения Президента РФ: площадки изучения русского языка открываются по всему миру

Популяризация русского языка в мире сегодня играет первостепенную роль для России. Об этом 5 ноября в своем выступлении на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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