Более 20 законодателей запросили у Федерального управления гражданской авиации данные об испытаниях системы SMART, подготовке диспетчеров и надёжности инструмента при плохой погоде и отказах оборудования Более двух десятков американских конгрессменов 13 октября обратились к Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) с требованием приостановить использование инструмента поддержки управления воздушным движением SMART.
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