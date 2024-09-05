Смольный объявил аукцион на замену перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Смольный расторг договор с перевозчиком ООО «Такси», чей автобус в мае упал с моста в Мойку. Петербургский «Организатор перевозок» объявил аукцион в поисках подрядчика на девять городских маршрутов, сообщила «Фонтанка».
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