Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку на русском языке обратился к болельщикам красно-белых после победы над «Родиной» (4:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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