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В США не исключают отзыва Байдена с выборов в случае позора на дебатах с Трампом

В США не исключают отзыва Байдена с выборов в случае позора на дебатах с Трампом

Всего за пять месяцев до дня выборов президента США социальные сети забиты видеороликами, на которых Байден то заикается, то коверкает слова, то зависает.

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