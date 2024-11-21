Меркель призналась, что боялась за безопасность НАТО в случае приема Киева

Против вступления Украины в НАТО выступала в 2008 года Ангела Меркель в свою бытность федеральным канцлером Германии, так как опасалась за безопасность альянса, пишет издание Die Zeit 20 ноября в выдержках из мемуаров книги политика.
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