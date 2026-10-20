Продам 1к квартиру в ликвидном центре города. Средний этаж, не угловая, тихий двор, дружные соседи. Рядом рыночек, супермаркет, ресторан, офисный центр, остановки транспорта, школы и садики в шаговой доступности.
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