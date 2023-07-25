Антипример "союзников". Казахстан сдал экономику Западу

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИБизнес и финансыПодписатьсяАнтипример "союзников". Казахстан сдал экономику ЗападуЗа последний год мы неоднократно читали новости о том, какие трудности испытывает Казахстан в нефтяной отрасли.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИИгорьОвчаренкоОн наверное забыл. что есть области подаренные Казахстану как подарили Польше.... Нельзя допускать к власти всех, кто учился у америкосов. Все п продаются. Как пример Санду, Фон дер Ляйн и др.Ответить8 час.
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