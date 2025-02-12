За прошлый год астраханским предпринимателям помогли получить 6,2 млрд рублей

А также заключить контракты по системе госзакупок на полмиллиарда. Как сообщил генеральный директор региональной Корпорации развития Алексей Крыгин, в прошлом году с ее помощью малый и средний бизнес Астраханской области получил 6,2 млрд рублей.
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