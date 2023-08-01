Тут один из символов Великой Отечественной войны "Родину-мать" в известном городе уже переделывают.
"Подобное прощать нельзя". Как Россия должна отомстить за "Родину-мать" – есть только один способ
Комментарии
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Traveller
Не трогайте вы этих особей. Трёхзубая вилка - это "тяжёлая память" об их "хголодоморе". От желания пожрать этой вилкой они уже не избавятся никогда!
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1 час.
Виктор Журавлев
За разгул фашизма на Украине отвечает не Ельцин, а Путин, который в апреле 2004 года заключил с Украиной Договор о делимитации границ, в котором Ельцин хохлам неоднократно отказывал, понимая, что они рванут в ЕС и НАТО. Они и рванули! Так кто допустил фашизм на Украине, который глумится над нашей Победой?!
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1 час.
СА
Сергей Андросов
Дебил? Этот разгул идёт ещё со времён хрущёва. Ты или дурак конченый, или одно из двух.ты, сука забыл, кто хохлам Крым отдал? При демаркации границ твой ельцын в пьяном бреду сказал- а, забирайте! Лечи мозги, придурок!
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39 мин.
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