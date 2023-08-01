Traveller Не трогайте вы этих особей. Трёхзубая вилка - это "тяжёлая память" об их "хголодоморе". От желания пожрать этой вилкой они уже не избавятся никогда!

Виктор Журавлев За разгул фашизма на Украине отвечает не Ельцин, а Путин, который в апреле 2004 года заключил с Украиной Договор о делимитации границ, в котором Ельцин хохлам неоднократно отказывал, понимая, что они рванут в ЕС и НАТО. Они и рванули! Так кто допустил фашизм на Украине, который глумится над нашей Победой?!