Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Сергей Анисимов
Можно селить если есть договор на работу и без семьи. По окончании договора выезд на родину.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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9 час.
Boris Borisov
Хватит уже предлагать !!! Начните делать , хоть что-нибудь !!!!
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5 час.

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