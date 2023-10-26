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ТАСС: группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский

ТАСС: группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский

Подразделения ВСУ предприняли провальную попытку совершить высадку на остров Алешкинский. Российские военные пресекли действия противника, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области.

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