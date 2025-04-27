ВСУ 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 36 боеприпасов Военнослужащие украинской армии 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале управления.
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