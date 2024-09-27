Девушка-санитар из Новосибирска исполнила желание сына погибшего на СВО военного

Сибирячка, мечтавшая о карьере врача, добровольно отправилась на специальную военную операцию.Девушка из Новосибирска, которая мечтала стать врачом, добровольно отправилась служить санитаркой в зону проведения специальной военной операции и смогла исполнить мечту ребёнка, чей отец погиб.