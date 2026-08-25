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Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского могут пройти в Екатеринбурге

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что в Екатеринбурге могут пройти Игры Александра Невского.

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