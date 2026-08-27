Старт продаж Tenet A8: объявлены комплектации и цены

Даже базовая версиях «Прайм» за 2 999 000 руб отличается богатым оснащением — это 6 подушек безопасности, 17-дюймовые диски из легкого сплава, 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 10,3-дюймовая цифровая панель приборов, 2-зонный ….
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