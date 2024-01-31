Путешествие по вселенным: астрофизик — о проницаемости «кротовых нор» в искривлённом пространстве-времени

Согласно общей теории относительности, гравитация способна искривлять пространство-время. Сильнейшие искривления могут превращаться в «кротовые норы» — так астрофизики называют гипотетические тоннели в пространстве-времени, соединяющие разные области одной или разных вселенных.
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